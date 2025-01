Origem do interesse no "petróleo gaúcho", Namíbia agora tem revés na exploração

A Shell informou que vai declarar como perda um investimento de US$ 400 milhões feito na exploração de petróleo na Namíbia . Conforme a agência Reuters, a companhia informou que os recursos em um dos nove blocos sob sua responsabilidade "não podem atualmente ser confirmados para desenvolvimento comercial".

Embora a notícia do final da semana passada possa ser inquietante para as empresas que conquistaram o direito de explorar petróleo no litoral gaúcho, motivadas pela expectativa de que o subsolo marinho tenha características semelhantes às da Namíbia, é bom lembrar que a Shell e outras companhias fizeram descobertas efetivas na costa africana.