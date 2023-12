A coluna esteve na Bahia, em outubro, acompanhando o lançamento da pedra fundamental da primeira fábrica de veículos elétricos do Brasil, da marca chinesa BYD. Na quarta-feira (13), a vice-presidente global da companhia, Stella Li, esteve em Porto Alegre para conhecer a revenda da marca na Zona Norte, parte do grupo Iesa. Marco Nahas, proprietário do grupo de varejo, confidenciou à coluna que vem "aprendendo em ritmo alucinante" com a velocidade e a objetividade da empresa que, em novembro, ficou a apenas 3 mil unidades abaixo da Tesla, maior vendedora de veículos elétricos do mundo. O início da produção efetiva em Camaçari Em entrevista exclusiva à coluna, Stella falou sobre o papel da empresa chinesa na evolução do mercado de veículos elétricos no Brasil e de seus planos de investimento no Brasil. Em fevereiro, deve começar a produção efetiva dos modelos Dolphin e Song Plus em Camaçari, e para 2024, a BYD planeja trazer ao país picapes elétricas. Quando o mercado de veículos elétricos deslanchar, a chinesa planeja fabricar baterias na Bahia.