Eu não tenho dúvida que a dupla Gre-Nal se fez forte porque um puxa o outro. Mas eles também se diminuem quando colocam a disputa de um clássico acima de objetivos maiores. Grêmio e Inter são maiores do que a partida entre os dois pela 11ª rodada do Brasileirão. Poupar titulares na quarta-feira (19) para o Gre-Nal de sábado (22), é mais um dos tantos pensamentos provincianos que fazem parte do nosso futebol.