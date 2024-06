Mesmo pressionado para voltar a vencer, o Grêmio pode se ver obrigado a preservar alguns jogadores diante do Fortaleza, no Castelão, nesta quarta-feira (19). Nos bastidores, existe a preocupação de chegar com titulares desgastados ou até lesionados para encarar o Gre-Nal, no próximo sábado (22), em Curitiba.