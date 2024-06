A busca do Grêmio por gols terá uma nova rodada de oportunidades. Quarta-feira (19), contra o Fortaleza, Renato Portaluppi dará chance a uma nova alternativa para ocupar o posto que Diego Costa vinha atuando até sua lesão muscular. JP Galvão, peça que teve a oportunidade na sequência recente, já deixou claro que não está em condições de ocupar o posto. Com a janela de transferências aberta apenas a partir do dia 10 de julho, e sem ter como inscrever reforços até lá, a solução terá que ser caseira.