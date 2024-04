Depois de ganhar do Bahia, no Beira-Rio, o Inter voltou a vencer no Brasileirão, mas, dessa vez, fora de casa. Na noite desta quarta (17), o Colorado bateu o atual bicampeão brasileiro Palmeiras por 1 a 0, em Barueri. GZH aponta três motivos que explicam a vitória do time gaúcho diante dos paulistas.