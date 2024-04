Se pensar bem, dá quase um filme a vida de Alexandre Zurawski nesses últimos anos. Até os 23 anos, vivia a realidade de 95% dos jogadores de futebol do Brasil. Rodava o Interior de contrato pequeno em contrato pequeno, ganhando pouco mais do que o mínimo, jogando em gramados embarrados, clubes sem tanta estrutura e com futuro indefinido.