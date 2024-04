O Inter espera contar com Aránguiz, Alan Patrick e Enner Valencia ainda em abril. Lesionados, os atletas estão fora dos jogos contra o Palmeiras, nesta quarta (17), e do Athletico-PR, no domingo (21). A depender de uma nova reavaliação do departamento médico e do planejamento do técnico Eduardo Coudet, existe a possibilidade de o trio retornar ou contra o Delfín, em Manta, no Equador, em 25 de abril, pela Copa Sul-Americana, ou na partida seguinte, contra o Atlético-GO, no dia 28, pelo Brasileirão.