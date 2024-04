A volta de Flaco López é a principal novidade no Palmeiras para o jogo contra o Inter, nesta quarta (17). Poupado na primeira rodada do Brasileirão, contra o Vitória, o argentino de 23 anos, goleador do Paulistão, com 10 gols, deve compor o ataque ao lado de Endrick, 17 anos, principal joia da equipe palmeirense. Contudo, dando sequência ao rodízio que implementou na estreia, o técnico Abel Ferreira deve poupar titulares diante dos colorados.