O inesperado lateral que será titular do Inter na final do Gauchão

Aguirre concedeu duas assistências nas partidas contra o Caxias. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Do dia para a noite, ou melhor, aos 4 minutos da primeira partida oficial do Inter no ano, Braian “Cafe” Aguirre virou titular da lateral direita colorada. O argentino é um dos dois jogadores de linha a ter disputado todas as partidas da temporada. Sábado (8), na final do Gauchão, não será diferente. A escalação do time de Roger Machado começará com Anthoni no gol e, logo depois, aparecerá o nome de Aguirre.

É uma situação bem diferente da vivida quando chegou ao Beira-Rio, no começo de setembro. Após a saída de Bustos, o elenco carecia de jogadores que atuassem pelo lado direito da defesa A direção trouxe Aguirre e Nathan Santos, mas Roger encontrou no improvisado Bruno Gomes o seu titular.

Aguirre praticamente não atuou nos seus primeiros meses de clube. Teve apenas uma oportunidade no 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Brasileirão. A chance surgiu pela suspensão de Bruno Gomes pelo terceiro cartão amarelo.

Virou o ano e Aguirre não saiu mais do time — ele e Victor Gabriel, o outro jogador de linha a ter atuado em todos os jogos em 2025. Disputou as 11 partidas do Inter na temporada. Começou como lateral esquerdo no amistoso contra o México e na partida diante do Guarany de Bagé, na estreia do Gauchão. O duelo disputado na Fronteira Oeste, o dono da posição sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficará fora de ação por longo período. Aguirre foi para o lado direito da defesa e se firmou entre os 11 inicias colorados.

O argentino de 24 anos só não esteve em campo no segundo tempo da partida contra o São José, quando saiu no intervalo para o ingresso de Nathan Santos.

— A característica mudou. O Bruno defendia por dentro e buscava o espaço. Tínhamos o Tabata e o Gabriel (Carvalho), que não eram pontas. Agora tem um jogador mais agudo. Precisamos de tempo para que ele fique melhor condicionado e renda mais — analisou o treinador ainda em fevereiro.

Depois de algumas desconfiança em suas primeiras atuações, se estabilizou no time. Nos dois jogos das semifinais do Gauchão contra o Caxias, confirmou sua verve ofensiva com duas assistências. Na ida, se espetou na linha defesa adversária para receber em profundidade e achar Vitinho livre na grande área marcar o primeiro gol do 2 a 0 no Centenário.

Na volta, foi dele o cruzamento no lance do pênalti sofrido por Valencia. Mas nas estatísticas, não entra como passe para gol. Então, mais uma vez chegou à linha de fundo para encontrar o equatoriano na pequena para e fechar o 3 a 1.

O "Cafe" colorado

Aguirre foi formado nas divisões inferiores do Lanús e jogou ao lado de Bernabei. À época, recebeu o apelido de Cafe em alusão a Cafu, ex-lateral-direito da Seleção Brasileira e referência para o jogador colorado. O treinador da equipe, entretanto, passou a chamá-lo de Cafe e o apelido pegou.

No clássico local, entre Lanús e Banfield, Aguirre entrou em campo seis vezes. Venceu uma, empatou três e perdeu duas. Sua estreia em Gre-Nais foi no da primeira fase do Gauchão, empatado em 1 a 1.

Agora, Cafe Aguirre disputará a final do Gauchão como lateral-direito titular do Inter.