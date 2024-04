O Inter bateu o atual bicampeão brasileiro Palmeiras por 1 a 0, em Barueri, e chegou à sua segunda vitória em duas rodadas do Brasileirão. Taticamente, o time de Eduardo Coudet mostrou repertório no triunfo conquistado com o gol de Wesley no primeiro tempo. Em duas partidas, a equipe já foi montada pelo técnico argentino com quatro sistemas táticos diferentes.