A vitória contra o Palmeiras não marcou apenas o segundo triunfo do Inter no Brasileirão, mas também o retorno de Robert Renan aos gramados. Ele estava afastado desde que bateu um pênalti com "cavadinha" na semifinal do Gauchão contra o Juventude no Beira-Rio. Na ocasião, o erro do jogador selou a desclassificação colorada na competição estadual.