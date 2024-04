Uma vitória do tamanho da ambição colorada. Diante do campeão brasileiro, fora de casa, o Inter soube aproveitar a Arena Barueri e venceu o Palmeiras por 1 a 0, gol de Wesley. Com o resultado, manteve os 100% de aproveitamento após duas rodadas do Brasileirão e tem pontuação de líder do campeonato — só não está na ponta da tabela pelo número de cartões.