A vitória do Inter na noite desta quarta-feira (17) foi do tamanho de quem quer brigar por algo maior no Brasileirão. Jogando contra o atual bicampeão brasileiro, o time de Eduardo Coudet venceu o Palmeiras por 1 a 0, fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento no campeonato de pontos corridos — antes, havia vencido o Bahia na estreia no Beira-Rio.