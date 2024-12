O mercado que o Grêmio passa a analisar com mais detalhes na busca por um treinador 

Luis Castro (E) e Hernan Crespo são dois nomes fortes das escolas de técnicos de Portugal e da Argentina, respectivamente. Colagem de fotos / FAYEZ NURELDINE / AFP e @hernancrespo / Instagram / Reprodução

A recusa já esperada de Tite vai fazer com que o Grêmio mire com a lupa mais próxima o mercado estrangeiro. Um técnico português ou argentino se apresenta como alternativa. Há bons nomes à disposição nessas escolas que, ao contrário da brasileira, forma aos lotes.

Enfrentamos problemas na renovação do nosso mercado de técnicos. Há Diniz, Roger, Ceni e Carpini na ponta. Não é de graça que o Brasileirão começou com 11 estrangeiros e terminou com sete, incluindo aí Gabi Milito, demitido na penúltima rodada. Nosso curso de formação de treinadores, ao contrário do da AFA e dos portugueses, não são reconhecidos na UEFA. Esse é um dos obstáculos entre outros. Mas isso é tema para outra coluna.

O ponto aqui é o Grêmio e o passo que ele pretende dar. As mudanças na comissão técnica, com as saídas de Renato, dos auxiliares e dos preparadores de goleiro e físicos, são um sinal claro de que o clube pretende dar uma guinada para 2025. Busca novos processos internos e nova metodologia de trabalho.

Um técnico estrangeiro pode ser a ponta que agregará toda essa transformação que busca o Grêmio. Uma mudança de time que, desta vez, começará de dentro para fora.