Prestem atenção no que John Textor está fazendo no Botafogo

Textor comprou o Botafogo quando o clube ainda sofria. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Prestem atenção, mas muita atenção mesmo, no que John Textor está fazendo no Botafogo. Não se trata apenas da capacidade de investimento de quem tem uma fortuna estimada entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões, mas da maneira como ele investe.

Esse Botafogo que ganhou no intervalo de sete dias a Libertadores e o Brasileirão acabou a edição de 2022 em 11º. Havia nove meses apenas Textor tinha comprado o clube. Ninguém escala assim a montanha e tão rápido apenas gastando dinheiro.

Uma prova de que esse Botafogo mudou de turma está na ida para o Catar, onde nesta terça (10), 48 horas depois do título, estreia na Copa Intercontinental, contra o Pachuca.

Textor pegou com seu amigo Robert Kraft um dos aviões do New England Patriots, uma das principais franquias da NFL.

O AirKraft, foi adaptado para transportar os gigantes do time, com todos os assentos de primeira classe e aparelhagem para que possam fazer a recuperação durante o voo.