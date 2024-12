Um técnico gaúcho cujo sucesso no México o tira da lista do Grêmio

Um técnico gaúcho, que conhece como poucos a rivalidade Gre-Nal e seria grande candidato a assumir o Grêmio, pode ser riscado da lista de alvos gremistas . Falo aqui de André Jardine , o porto-alegrense do bairro Auxiliadora que está perto de fazer ainda mais história no México.

Jardine levou o América à terceira final seguida da Liga MX. Para se ter ideia do que significa isso, o América divide com o Chivas o posto de maior clube do país . É uma espécie de Flamengo asteca.

Nesta quinta-feira (12), Jardine começa a decidir o Apertura 2024 contra o Monterrey , do argentino Martín Demichelis, demitido do River Plate, em julho, para a chegada de Marcelo Gallardo. O jogo de volta será domingo (15), em Monterrey.

O México, como adoram os adeptos do formulismo, adota modelo de campeonato com fase classificatória. Os 18 clubes se enfrentam em turno único, e os seis melhores avançam para as quartas. Entre o sétimo e 10º, há um playoff para definir os últimos dois. O América foi o oitavo, e eliminou o nono colocado. Jardine considera essa a temporada mais difícil, pela necessidade de recuperação na tabela e pelo fechamento do Estádio Azteca, sua casa, em obras para a Copa de 2026. Tanto que o jogo de ida da final será com mando em Puebla.