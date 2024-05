André Jardine, técnico com passagens por Inter e Grêmio, realizou um feito histórico no México. Na madrugada desta segunda-feira (27), ele comandou o América-MEX na conquista do Clausura 2024, após vitória de 1 a 0 em cima do Cruz Azul. Antes, a equipe do treinador gaúcho já tinha levado a taça do Apertura 2023. O clube não realizava a dobradinha de títulos nacionais há 35 anos.