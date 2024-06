O recomeço será complicado. A noite de terça-feira (29) em Barueri mostrou que o saldo de 30 dias sem atuar e outros 12 sem treinar por causa da maior tragédia do Estado cobra preço. O Inter que perdeu para o Belgrano, em virada de três minutos, esbarrou na falta de ritmo de jogo. O que é um conceito bem amplo e abarca, por exemplo, a desconcentração no segundo gol, a falta ainda de uma sintonia fina entre seus dois atacantes, que pela primeira vez estiveram juntos, e a procura por soluções diante dos descaminhos do jogo.