Questionado sobre a permanência no Inter após o término do atual contrato em junho, Vitão deixou o futuro em aberto na entrevista coletiva que sucedeu a derrota para o Belgrano pela Sul-Americana nesta terça-feira (28). O zagueiro de 24 anos foi cedido por liminar da Fifa em virtude do conflito em Rússia e Ucrânia, já que tem contrato com o Shakhtar até o dia 30 do próximo mês.