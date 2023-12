Vitão não tem permanência assegurada no Inter para 2024. Titular nas duas últimas temporadas, o zagueiro, de 23 anos, interessa ao Real Betis, da Espanha. Os europeus articulam para, em breve, tentar levar o atleta via acordo ou com um pré-contrato. O Colorado acompanha a situação à distância, apesar do jogador ter vínculo até o próximo mês de junho.