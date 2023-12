O Inter encerrou o Brasileirão na noite desta quarta (6) com vitória de 3 a 1 sobre o Botafogo. Em jogo no qual teve o domínio total, o time de Eduardo Coudet construiu o placar com gols de Valencia, Alan Patrick e Pedro Henrique. Janderson descontou para o Alvinegro, que irá jogar a fase preliminar da Libertadores.