A construção da Praça Otávio Rocha fez parte da modernização do Centro Histórico de Porto Alegre no final da década de 1920. A urbanização da área triangular ocorreu em terrenos desapropriados para melhorias viárias. A Rua 24 de Maio (atual Avenida Otávio Rocha) foi alargada até o entroncamento com a Avenida São Rafael (atual Avenida Alberto Bins) e a Rua Senhor dos Passos.