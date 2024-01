Estão para começar a qualquer momento as obras do café da Praça Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre, que desde 2019 está fechado e com suas entradas bloqueadas por paredes de tijolos para evitar invasões. Para serem iniciadas, falta uma autorização da prefeitura, diz Diego Antunes, CEO da Infinita, incorporadora que adotou a praça, já que ela fica na frente do hotel Plazinha, que a empresa reformou.