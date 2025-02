Restauração de murais originais da Biblioteca Pública do Estado entra em nova fase

O restauro das paredes da Biblioteca Pública do Estado, que revelou pinturas escondidas sob tinta neutra, segue surpreendendo. Iniciada no último dia 20, a nova etapa do trabalho expõe mais um painel até então oculto, dessa vez na sala de estudos, que fica junto ao vestíbulo (já revitalizado).

Com um bisturi, a restauradora e conservadora de bens culturais Anice Jaroczinski retira uma a uma as quatro camadas que, ao longo dos anos, cobriram a obra do artista alemão Fernando Schlatter (1870-1949).

A arte até então invisível é da década de 1920, quando o prédio da instituição foi concluído no centro de Porto Alegre. O mesmo artista tinha outros murais escondidos no hall, que foram restaurados entre 2022 e 2024.

— No momento, estou trabalhando na remoção das camadas de repintura dessa nova parede, para depois poder recuperar os desenhos (o que será feito com aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Por conta da umidade, uma parte deles, perto do teto, está bastante danificada — diz Anice, que terá o desafio de reconstruir os traços apagados.

O processo envolve ainda parte do forro (onde há elementos dourados) e o arco da porta, belíssimo, cujos detalhes você vê na imagem abaixo (repare na delicadeza):

Antiga pintura que estava escondida sob camadas de tinta no arco da porta da sala de estudos da biblioteca. Juliana Bublitz / Agência RBS

Segundo o arquiteto Lucas Volpatto, do escritório Studio 1 Arquitetura, responsável pela restauração, o trabalho deve ser concluído até o fim do ano que vem e incluirá, também, serviços na Casa de Cultura Mario Quintana.

A restauração é bancada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, à qual a biblioteca e o centro cultural são vinculados. A ação merece aplausos, porque, além de tudo, tem papel pedagógico.

— Quando as pessoas veem o resultado, entendem por que é tão importante preservar o nosso passado. É um patrimônio de todos — destaca Volpatto.

À frente da biblioteca, Ana Maria de Souza celebra o avanço da revitalização.

— É maravilhoso, porque o local vai ficar ainda mais bonito e mais atrativo. Esse cuidado com prédio, que vem avançando ano a ano, é, também, uma das explicações por trás do salto no volume de empréstimos de livros — avalia Ana.