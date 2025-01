Bar de Porto Alegre cria drinque "Totalmente Premiada!" em homenagem a Fernanda Torres

Na noite da premiação, em 2 de março, o espaço vai promover a oitava edição do "Oscar no Spoiler" . Quem estiver lá, poderá assistir à cerimônia em um telão e em TVs.

Será uma noite temática, que incluirá até shot cortesia para quem estiver vestido com roupa de gala (vai ter tapete vermelho e uma réplica da famosa estatueta), além, é claro, do drinque da Fernanda e de um cardápio especial inspirado nos indicados.

— A gente já estava pensando em criar o drinque antes da indicação ao Oscar, por causa do sucesso do filme Ainda Estou Aqui (que concorrerá a melhor filme e melhor filme internacional) e do sucesso da Fernanda no Globo de Ouro. Ela é incrível — diz Taiane Panizzi, a Tai, sócia do bar ao lado de Thais Ribeiro Gomes.