Indicação ao Oscar faz justiça a Fernanda Torres e ao filme "Ainda Estou Aqui"

Fernanda Torres com a estatueta do Globo de Ouro.

Depois de vencer o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama, Fernanda Torres merecia, sim, estar na lista do Oscar. A indicação, oficializada nesta quinta-feira (23), nos Estados Unidos, faz justiça à atuação de Fernanda em Ainda Estou Aqui e, mais do que isso: coroa uma carreira sólida, de uma mulher que tem a arte no sangue.