Quem vai bombar no Planeta Atlântida 2025

Um dos motivos para não perder o Planeta Atlântida é a escalação dos shows: se você quer ver ao vivo grandes nomes no topo das listas de mais ouvidas do Spotify neste início de 2025, vá até a Saba, em Xangri-lá. O evento ocorre nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º).

São diferentes estilos musicais, para todos os gostos. Todos mesmo: do funk, passando pela gauchesca ao pop rock e pagode.

A seguir, selecionei cinco artistas, por ordem de apresentação, que devem sacudir o público. Te explico por quê.

Luísa Sonza

Ela não é novidade no Planeta (foi uma das estrelas da edição passada). Mesmo assim, Luísa Sonza deve ser muito bem recebida e muito aplaudida pelo que fez fora dos palcos. Na enchente de 2024, ela se envolveu pessoalmente na reconstrução do RS e ajudou muita gente. Se já era querida pelo público, ficou ainda mais. Será ovacionada.

O show é nesta sexta-feira (31) às 19h10min, no Palco Planeta.

Ana Castela

Renovação no mundo sertanejo com mistura de funk e pop, Ana Castela vem aí, com o chapelão na cabeça e as botas de boiadeira. Ela participou da estreia do gênero no último Rock in Rio (o que não é pouco). É um fenômeno entre os apreciadores do gênero e, com apenas 21 anos, já é conhecida por lotar estádios e atrair multidões de fãs.

O show é nesta sexta-feira (31) às 22h10min, no Palco Planeta.

Anitta

Depois de causar polêmica no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, com a música Capa de Revista (cheia de termos envolvendo sexo), e de fazer uma participação especial no BBB, da TV Globo (ao lado do pai, o "Painito"), Anitta vai dar o que falar no Planeta. Pode apostar.

O show é nesta sexta-feira (31) às 23h40min, no Palco Planeta.

Matuê

Se você não conhece, aí vai: Matuê é o nome artístico de Matheus Brasileiro Aguiar, um rapper de Fortaleza, no Ceará, considerado fenômeno do trap brasileiro (mistura de rap e hip-hop com música eletrônica). Em 2024, ele lançou o álbum 333 e fez tanto sucesso entre o público jovem que se tornou a estreia de maior sucesso do tipo na história do Spotify Brasil.

O show é neste sábado (1º), às 23h50min, no Palco Planeta.

Baile do Planeta

Outra grande promessa entre a gurizada é o Baile do Planeta, um show especial para celebrar o funk (um dos ritmos mais pedidos pelo público jovem). Subirão ao palco principal Kevin o Cris, representando o Rio de Janeiro, Livinho, de São Paulo, e o DJ Ariel B., do RS. Eles vão botar a turma para dançar.