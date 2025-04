O encontro simbólico que marcou homenagem ao nadador centenário Anton Karl Biedermann 

A Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos (FGDA) homenageou nesta terça-feira (1º) o nadador centenário Anton Karl Biedermann. A honraria, uma placa de mérito esportivo, foi entregue, em ato simbólico, pela mais nova integrante da escola de natação do Grêmio Náutico União, Clara Beatriz Roballo, de nove anos. A jovem atleta treinava em um centro comunitário e foi descoberta no Festival Intercentros de Natação — evento organizado pela FGDA em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes de Porto Alegre — e aprovada em uma peneira do clube.