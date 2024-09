Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na presidência de empresas

Depois de destilar machismo nas redes sociais, o empresário Tallis Gomes teve o que mereceu: manifestações de repúdio públicas, perda de contratos e cancelamento de ao menos uma palestra que faria no Instituto Caldeira, aqui mesmo, em Porto Alegre. Eu não esperava menos da instituição que virou sinônimo de inovação no Rio Grande do Sul e no Brasil.