Precisamos falar das ciclovias de Porto Alegre: chega de "puxadinhos" e "remendos"

Sou ciclista e, como muitos porto-alegrenses, usuária das ciclovias da Capital, então vou logo avisando: escrevo com conhecimento de causa. Antes que algum motorista aí do outro lado “torça o nariz”, informo que também tenho carro e carteira de habilitação, portanto, dirijo na cidade. Estou dos “dois lados”, que, no fundo, deveriam ser um só (sem esquecer dos pedestres!).