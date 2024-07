Um trecho de 800 metros de ciclovia será construído no canteiro central da Avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, em Porto Alegre. O trajeto ficará entre as avenidas Pereira Passos e Otto Niemeyer (confira no mapa). O levantamento topográfico está sendo feito no local. Ainda não existe projeto executivo definido.