Falta de manutenção, impacto de dragagens e as chuvas excessivas são apontados como possíveis motivos para o colapso parcial da via de 9,4 quilômetros de extensão que, desde o início, sofreu com falhas de planejamento e atrasos de execução. Autoridades, usuários e especialistas em engenharia agora debatem qual o melhor caminho a seguir: recuperar a ciclovia ou desativá-la de vez e começar um novo projeto.