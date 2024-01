Apesar dos problemas estruturais e de conservação, a ciclovia da Avenida Ipiranga é vista pelos antigos usuários como uma opção muito mais segura do que dividir o asfalto com carros, ônibus e até caminhões. Por isso, a interdição total do percurso anunciada pela prefeitura em 6 de setembro por conta de desmoronamentos vem desestimulando o uso das bikes pela população do entorno.