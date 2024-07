Por que Porto Alegre não está entre as 10 melhores cidades do mundo

Deu Viena na cabeça de novo. Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade austríaca foi considerada a melhor do mundo para se viver, segundo estudo da Economist Intelligence Unit (divisão de pesquisa e análise da badalada revista The Economist). No Top 10, aparecem ainda outros lugares na Europa e também na Austrália, no Canadá, no Japão e na Nova Zelândia (veja a lista no fim do texto). E o Brasil? E Porto Alegre?