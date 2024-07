Nada a ver com discurso de "ecochato". Uma pesquisa da startup Loft, que atua no mercado imobiliário, revelou um dado interessante sobre o Rio Grande do Sul. Realizada em parceria com a Offerwise, a enquete fez a seguinte pergunta a entrevistados de 12 Estados: quando você pensa no imóvel ideal, quais são as características que mais valoriza?