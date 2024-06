“Não podemos falhar”, diz coordenadora do Comitê Científico de Adaptação Climática do RS

Na manhã desta quarta-feira (26), será oficialmente instalado o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul. Com a presença do governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, a sociedade gaúcha vai, finalmente, conhecer os 35 integrantes do grupo — professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa que são referência em suas áreas no Brasil e no Exterior.