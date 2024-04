Elas ganharam destaque nos principais noticiários do mundo nesta semana. Estou falando das KlimaSeniorinnen, como são conhecidas na Suíça. Em tradução literal, são as “senhoras do clima” ou, em bom português, um grupo de idosas que deixou o conforto de seus lares, não para tomar chá com as amigas, mas para ir ao tribunal.