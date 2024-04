Na próxima semana, começa uma operação com linha e agulha que promete levar mais conforto a pacientes de um dos maiores centros de saúde pública do Brasil, aqui mesmo, em Porto Alegre. O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), 100% SUS, com 46 mil internações por ano, vai receber lençóis e fronhas feitos de algodão orgânico, pelas mãos de artesãs gaúchas.