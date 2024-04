Desde sua instalação, em 30 de março de 2016, a ecobarreira do Arroio Dilúvio (córrego que passa por 10 bairros de Porto Alegre só no trecho da Avenida Ipiranga), provou sua utilidade e, mais do que isso, uma triste realidade urbana: o tamanho do problema do descarte irregular de lixo na cidade.