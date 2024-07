Virtuose do acordeon, Alejandro Brittes, o argentino mais gaúcho que eu conheço, embarca em agosto para uma nova turnê nos Estados Unidos. Dessa vez, serão 50 shows de chamamé pela Costa Oeste, em festivais, universidades, bibliotecas e casas de espetáculos em cidades da Califórnia, do Novo México, do Arizona, de Illinois, Indianapolis, Utah, Nevada e do Texas.