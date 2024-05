Comovida com a tragédia climática no Rio Grande do Sul, a psicóloga Sabrina Führ, de Dois Irmãos, no Vale do Sinos, encontrou um jeito diferente de socorrer famílias que precisam de apoio. Acostumada a lidar com crianças, ela criou um livro infantil para ajudar os pequenos a entenderem catástrofe que se abateu sobre o Estado.