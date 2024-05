Compadecidos com o drama vivido no Rio Grande do Sul, estudantes da Escola Básica Professora Maria Rosa Heleno Schulte, da rede municipal de Itajaí (SC), a 550 quilômetros de Porto Alegre, decidiram juntar brinquedos, roupas e escrever cartinhas carinhosas para crianças gaúchas atingidas pelas enchentes. Agora, a professora Elaine Cristina Gonçalves busca um jeito de enviar a carga afetiva ao Rio Grande do Sul.