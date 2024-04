Desde a guerra do Golfo, a primeira transmitida ao vivo e a cores na TV, não víamos imagens tão tristes quanto as cenas do conflito que, há seis meses, assombra o mundo no Oriente Médio. Depois do ataque terrorista dos criminosos do Hamas, da reação brutal israelense, das cenas de reféns judeus subjugados e mortos e de centenas de crianças dilaceradas e traumatizadas na Faixa de Gaza, a guerra avança a um novo patamar.