Vá lá, é difícil prever que tipos de ingredientes e receitas vão cair no gosto das pessoas que costumam (e podem) frequentar restaurantes ou preparar refeições especiais em casa, mas o jornal norte-americano The New York Times - um dos mais respeitados do mundo - ouviu experts no tema e aponta vem pela frente. São nove previsões de pratos, bebidas e formas de alimentação que prometem fazer sucesso em 2024 nos círculos gastronômicos.