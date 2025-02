Vão móvel da ponte do Guaíba segue estragado

Avariado na semana passada, o vão móvel da ponte do Guaíba segue danificado. A passagem de veículos ocorre de forma normal, pois foi possível descer a estrutura até o asfalto.

Porém, embarcações maiores, que dependem do içamento do vão móvel, não podem passar pela ponte. A CCR ViaSul confirma que a falha mecânica ainda persiste.

Enquanto isso, a concessionária informa que já comunicou as empresas aquaviárias da região. A Portos RS confirma que alguns navios não conseguem sair dos seus terminais ou passar pela região e a CCR ViaSul confirmou que a liberação da passagem irá ocorrer na segunda-feira (24) .

"O navio Ivis não consegue desatracar do Terminal de Gás do Sul (Tergasul) e descer para Rio Grande, assim como o navio Scot Bayern. Já o Besiktas está fundeado em frente ao Porto de Porto Alegre, por não pode acessar o Polo. Algumas outras embarcações menores que usavam o vão móvel, não estão podendo passar. Esses optaram por passar na ponte do Jacuí, por serem bem menores", informa a Portos RS.