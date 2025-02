Aberta a porteira para a chegada de novos pedágios nas BRs 116 e 290 em 2026

Nova ponte do Guaíba deve entrar na concessão

Uma corrida contra o tempo foi aberta na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que a BR-116, a BR-290, a BR-392 e a BR-158 ganhem novos pedágios a partir do ano que vem. Uma força-tarefa foi montada para garantir a realização do leilão em 2025 .

Para que o objetivo ser atingido, as respostas da consulta pública precisam ser publicadas até 4 de abril. Depois disso, o edital será enviado para revisão do Tribunal de Contas da União.

A publicação do edital é aguardada para o segundo semestre. Já o leilão é previsto para ocorrer em dezembro.

A concessão das quatro rodovias estava em fase de reanálise pelo Ministério dos Transportes, ao ser montada quando o free flow ainda não estava em funcionamento no Brasil. As diretrizes do projeto foram atualizadas, mas ainda não há informações sobre pontos de cobrança e valores da tarifa.