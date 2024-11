Um levantamento feito pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a pedido da coluna, aponta a situação de cada um dos acessos municipais que ainda precisam ser pavimentados no Rio Grande do Sul. Todas as obras em andamento, ou por começar, deverão ser finalizadas até dezembro de 2026. Essa promessa foi feita há quatro anos.