É obrigatório aplaudir Moraes — mesmo quando promove censura por atacado

Levantou-se no Brasil um imenso escudo de proteção ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O ministro, com o apoio integral dos colegas, proibiu que mais de 22 milhões de brasileiros se expressem no X — e se alguém tentar, vai ter de pagar uma multa de R$ 50 mil. É um ato de genocídio contra a liberdade de expressão no Brasil.