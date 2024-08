Quais as chances de virar milionário após uma temporada na prisão? Pouquíssimas, você e eu sabemos. O goiano Murillo Carizzio conseguiu. Não com recaídas no crime, assegura ele. Ainda no cumprimento da pena, investiu as escassas economias na venda de semijoias, com auxílio de uma ex-namorada. Deu a volta por cima e o resultado é narrado no livro Da Prisão ao Milhão (169 páginas, à venda pela Amazon, apenas em formato kindle, por R$ 5,99).